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Эвакуация шахтеров из шахты «Листвяжной» завершилась

Георгий Соланович

Общество
Эвакуация шахтеров из шахты «Листвяжной» завершилась
Фото: ako.ru

Спасатели завершили эвакуацию работников шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе министерства угольной промышленности Кемеровской области.

— Эвакуация завершена. По уточненным данным, на шахте было 134 человека, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что на данный момент угрозы жизни работникам шахты нет, однако после инцидента в больницу доставили 10 человек. Все они находятся в сознании, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что из шахты в Кузбассе поступил сигнал об эвакуации.

До этого, в ноябре 2021 года, в шахте «Листвяжная» произошел взрыв. Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Уточняется, что семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч. Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.

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