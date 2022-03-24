В Минобороны показали видео уничтожения украинской военной техники российскими Су-34

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в четверг, 24 марта, опубликовало видео уничтожения боевой техники ВСУ самолетами Су-34.

Видео: Минобороны России

В ролике можно увидеть, как российские истребители-бомбардировщики взлетают с аэродрома, наносят авиаудар по украинским грузовикам с оружием и затем возвращаются на базу, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ВС России во вторник вечером высокоточным морским оружием уничтожили крупный арсенал ВСУ в нескольких километрах от города Ровно на Украине.

23 марта также стало известно, что оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожили 86 украинских военных объектов, в том числе два РСЗО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.