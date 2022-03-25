В Минобороны сообщили об уничтожении базы иностранных наемников на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила базу иностранных наемников на Украине с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Здание, в котором находилась иностранная база, было поражено баллистической ракетой. В результате пуска ВС РФ уничтожили противника и практически разрушили объект.

В министерстве добавили, что удары высокоточным оружие также были нанесены по военной инфраструктуре Украины, передает РИА Новости.

24 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженным силам России удалось захватить здание администрации Мариуполя.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.