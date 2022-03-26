МО РФ опубликовало видео уничтожения украинского ЗРК «Бук» в Киевской области

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации 26 марта показало видео, на котором ВС РФ уничтожают украинский зенитный ракетный комплекс «Бук» под Киевом.

Уточняется, что позиции ЗПК уничтожили с помощью удара оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Контроль поражения цели осуществлялся беспилотником, передает ТАСС.

Российская армия также уничтожила с помощью крылатых ракет «Калибр» склад ВСУ с боеприпасами под Житомиром. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков. Он уточнил, что склад с вооружениями был уничтожен рядом с населенным пунктом Великие Коровинцы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.