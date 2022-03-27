Военные РФ помогли при эвакуации россиян и украинцев из Херсонской области

Фото из личного архива Владимира Полько

Российские военные помогли безопасно уехать из Херсонской области 90 россиянам, украинцам и молдаванам. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

— Из Херсонской области в Россию военнослужащими Южного военного округа была организована безопасная доставка 90 граждан России, Молдовы и Украины. На центральной площади Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личных автомобилях, — сказано в сообщении.

Отмечается, что эвакуация продолжается в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с Украины.

Всего с начала спецоперации российские военные доставили почти 500 иностранных граждан в Крым из Херсонской области, передает РИА Новости.

24 марта глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что националисты расстреляли мирных граждан в Чернигове за просьбу о выходе из города. Он добавил, что значительная часть населения, насильно удерживаемого в городах Украины, ищет любые возможности для эвакуации в РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.