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На месте крушения пассажирского самолета в Китае нашли второй черный ящик

Юлия Курганова

В мире
На месте крушения пассажирского самолета в Китае нашли второй черный ящик
Фото: youtube.com

Второй бортовой самописец нашли на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в КНР. Об этом сообщило в воскресенье, 27 марта, Центральное телевидение Китая.

— Был найден второй черный ящик разбившегося пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines, — передает сообщение РИА Новости.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая, на борту судна находились 132 человека. Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности, в уезде Тэн.

В тот же день президент России Владимир Путин отправил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму в связи с крушением Boeing. Он попросил принять самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу.

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