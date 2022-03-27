Глава Крыма Аксенов рассказал о закачке воды в Межгорное водохранилище

Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что процесс заполнения крымского Межгорного водохранилища водой из Днепра зависит от состояния трубного участка, который ранее перекачивал воду из ответвления Северо-крымского канала.

По его словам, специалистам предстоит проверить состояние дюкера. Для этого его необходимо заполнить водой и провести необходимый ремонт.

— Это будет сделано в ближайшее время, — цитирует главу полуострова РИА Новости.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

24 августа СК России впервые возбудил уголовное дело по факту водной блокады со стороны Украины по статье «Экоцид».

В августе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем в части водной блокады полуострова.

В январе 2022 года Фикс сообщил, что власти Крымского полуострова завершают подготовку первого иска к украинскому правительству из-за водной блокады.

3 марта 2022 года Северо-Крымский канал в районе Армянска начал наполняться водой после подрыва дамбы, которую в 2014 году соорудили на Украине для прекращения водоснабжения полуострова.