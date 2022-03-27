Нефролог предупредил о болезни, симптомом которой может стать подъем по ночам

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Главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко рассказал, что пробуждение в ночное время из-за желания сходить в туалет может быть симптомом нарушения работы почек.

По словам специалиста, установленной нормы по допустимому количеству посещений туалетной комнаты нет.

— Но один из показателей функции нарушения почек — это подъем в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки, — уточнил врач.

Он добавил, что терпеть при сильном желании сходить в туалет тоже не рекомендуется. Это может привести к риску инфицирования, передает РИА Новости.

До этого эндокринолог Ксения Меркулова составила список рекомендаций, которые помогут предотвратить развитие различных заболеваний почек. Она рекомендовала придерживаться правильного питания, в частности, отказаться от соли и сахара, а также держать тело в тонусе за счет регулярной физической активности. Также необходимо отказаться от вредных привычек, они могут ускорять развитие почечных заболеваний.