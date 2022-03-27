В Минобороны сообщили об уничтожении базы ГСМ в районе Львова

Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила крупную базу горючего, которая обеспечивала ВСУ топливом, в том числе в Киевской области. Удар был нанесен высокоточным оружием. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Он уточнил, что база была уничтожена в районе города Львов, передает РИА Новости.

Российские военные также уничтожили с помощью крылатых ракет «Калибр» склад ВСУ с боеприпасами под Житомиром. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Конашенков. Он уточнил, что склад с вооружением был уничтожен рядом с населенным пунктом Великие Коровинцы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.