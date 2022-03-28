Эндокринолог назвала топ-5 опасных продуктов при диабете

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, каких продуктов стоит опасаться пациентам с сахарным диабетом.

Некоторые продукты при кажущейся пользе могут значительно повышать сахар крови, поэтому их необходимо исключить из рациона.

— Первый продукт — это мед. Он противопоказан при сахарном диабете. Польза меда неоспорима для иммунной системы, но в нем есть и фруктоза, и глюкоза. Он дает резкий скачок сахара крови, что провоцирует возникновение огромных сахарных качелей. Полезные продукты для иммунитета — чеснок, лук, куркума и другие, — посоветовала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй продукт — виноград, который содержит огромное количество фруктозы. Даже зеленый виноград, который по вкусу кислый, может сильно повысить сахар.

— Многие рецепты по правильному питанию содержат в своем составе бананы. Даже если мы взяли недоспевший банан с резистентным крахмалом, который не усваивается, он даст повышение сахара крови. Здоровым людям бананы в пищу употреблять можно, — сказала врач.

На четвертом месте антирейтинга оказались продукты на фруктозе, которые резко повышают сахар и увеличивают нагрузку на печень.

— На пятом месте — полезные сладости для диабетиков из белой муки. Продукт может быть сделан на стевии, безопасном сахарозаменителе, но в составе может быть мука высшего сорта, которая дает скачки сахара крови. Лучше все полезные сладости готовить дома, — посоветовала врач.

Эндокринолог также назвала напитки, которые способствуют снижению сахара крови.