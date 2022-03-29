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Bloomberg прекратил деятельность на территории России и Белоруссии

Виктория Храменкова

В мире
Bloomberg прекратил деятельность на территории России и Белоруссии
Фото: Pixabay

В понедельник, 28 марта, агентство Bloomberg объявило в понедельник о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии.

Сообщается, что клиенты в обеих этих странах лишатся доступа к финансовым продуктам, в том числе новостному терминалу и платформам электронной торговли.

— Данное решение никоим образом не повлияет на работу сайта агентства, — передает ТАСС.

Ранее американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России. Также американское агентство Bloomberg сообщило о временной приостановке работы своих журналистов на территории Российской Федерации.

5 марта американские телеканалы ABC и CBS прекратили вещание из России.

4 марта британская корпорация BBC временно прекратила работу в России из-за изменений в законодательстве. При этом новостная служба BBC на русском языке продолжит работать за пределами страны.

3 марта «Дождь»* временно прекратил работу. В тот же день совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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