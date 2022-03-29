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«Перепады настроения и слабость»: астролог рассказала, чего ждать в начале апреля

Анна Михалюк

Общество
«Перепады настроения и слабость»: астролог рассказала, чего ждать в начале апреля
Фото: Unsplash

Астролог Ольга Астролоджи рассказала, чего ждать в новолуние, которое начинается 1 апреля.

В течение года происходят 12 новолуний, которые указывают на задачи, с которыми нужно справиться. Они дают энергию для новых начинаний и инициатив.

— Начало астрологического года приходится на 1 апреля, это новолуние в Овне. Это первый импульс, первая инициатива. Появляется активность, воля к действию, мы чего-то желаем. Данное новолуние идет в соединении с Меркурием, что говорит о том, что в этом месяце нужно поразмышлять над своими желаниями, обдумать их, составить план и обсудить его с другими, потому что Меркурий — это коммуникации, — сказала астролог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Действия, которые будут осуществляться на протяжении месяца, не будут спонтанными. Увидеть результаты трудов еще нельзя, но инициатива будет подхвачена жизнью.

— Важно в этот период не впускать в себя негатив, который может испортить все ваше восприятие. Перед нами стоит важная задача: пройти проверку. Будьте милосердны к людям, которым тяжело, будьте сочувственны, — порекомендовала эксперт.

В день новолуния произойдет яркий переход, он будет ощутим: на небе не будет Луны, а у людей могут случаться резкие перепады настроения и слабость.

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