Российская делегация покинет Стамбул уже сегодня

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Российская делегация намерена покинуть Стамбул, где прошли переговоры, уже сегодня. Об этом стало известно во вторник, 29 марта.

Уточняется, что второго раунда переговоров в очном формате 30 марта не ожидается, и российская делегация покидает Стамбул. В дальнейшем переговоры пройдут уже в видеоформате, ссылаясь на свой источник передает РИА Новости.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились 29 марта. Они длились около трех часов. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

После завершения переговоров Мединский заявил, что российская сторона получила от украинских переговорщиков предложение о заключении мирного договора и делает два шага навстречу Киеву для деэскалации. Он также отметил, что Россия получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Кроме того, Украина в ходе переговоров отказалась от попыток вернуть в состав государства Донбасс и Крым силовым путем. Теперь это может произойти исключительно в результате переговоров. Однако это не соответствует российской позиции, подчеркнул Мединский.