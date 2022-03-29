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Корреспондента «Известий» ранили под Мариуполем

Араз Салехов

Общество
Корреспондента «Известий» ранили под Мариуполем
Фото: mil.ru / Минобороны России

Военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов был ранен под Мариуполем из-за попадания снайперской пули ему в ногу. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в СМИ.

— Данные о состоянии журналиста и обстоятельства получения ранения уточняются, — говорится в релизе.

Северьянов присылал свои репортажи с мест боевых действий и тыла, он находился в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ по защите жителей региона, сообщают «Известия».

Ранее стало известно о взятии в плен украинских солдат, совершавших пытки над российскими военнослужащими на территории Украины. Парламентарий уточнил, что российские солдаты захватили граждан Украины, состоящих в фанатской группировке «местного футбольного клуба «Металлист».

Пользователи китайской социальной сети Weibo осудили видеоролик, в котором показаны издевательства украинских военных над российскими военнопленными. Большая часть людей называют подобное поведение «нацистским».

Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в Мариуполе были найдены тела жертв украинских нацистов со следами пыток и издевательств. Он добавил, что тела убитых людей находят в освобожденных от бойцов ВСУ зданиях.

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