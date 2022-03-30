Двое мужчин, напавших на полицейских в московском метро, предстанут перед судом

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Россия, Москва, метро Тульская Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Материалы дела поступили в прокуратуру Московского метрополитена для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, — подтвердила представитель надзорного ведомства.

Кроме того, по данным пресс-службы Следственного комитета, обвиняемые находились на территории РФ нелегально и трудились в разных коммерческих организациях, нарушая тем самым российское законодательство. Также молодые люди арендовали квартиру в столице.

В СК намерены привлечь к административной ответственности работодателей и к уголовной ответственности арендодателя жилплощади.

— Также следователями совместно с сотрудниками органов полиции в указанных помещениях проведены обыски, в ходе которых установлены 57 граждан из стран Средней Азии. В действиях 24 лиц выявлены признаки нарушения миграционного законодательства и назначены наказания в виде штрафа, — отмечается в сообщении Следкома.

Вечером 17 февраля на «Тульской» молодой человек отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, после чего начал их толкать и замахиваться на них руками. Его друг пнул ногой одного полицейского, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

Позже правоохранители задержали обоих правонарушителей. Следком опубликовал кадры их допроса.

18 февраля под стражу заключили первого напавшего на полицейских мужчину. Позже и второго обвиняемого отправили в СИЗО.