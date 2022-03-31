CNN: Украина попросила США передать им штурмовики Су-25

Фото: Минобороны РФ

Украина обратилась к Соединенным Штатам с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом сообщил в среду, 30 марта, телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, который был получен от Киева.

По информации канала, украинские власти также попросили у США тактические радары, разведывательные и ударные беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

28 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что количество боеприпасов у вооруженных сил Украины уменьшается. Он уточнил, что из-за этого многие украинские военные складывают оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.