Экс-сенатор Шпигель перенес инфаркт миокарда на фоне коронавируса

Фото: пресс-служба суда

Экс-сенатор Борис Шпигель, который обвиняется в передаче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, перенес инфаркт миокарда и COVID-19. Об этом стало известно в четверг, 31 марта.

— После госпитализации Шпигеля оказалось, что у него случился острый инфаркт миокарда, кроме того, у него положительный анализ на COVID-19. В его состоянии эти два заболевания могут иметь самые непредсказуемые последствия. Врачи оперативно вмешались и поставили ему шестой стент, — цитирует РИА Новости члена столичного ОНК Ольгу Дружинину.

Она также сказала, что в настоящее время Шпигель все еще находится в гражданской больнице. По ее словам, состояние его здоровья требует круглосуточного наблюдения специалистов.

21 марта 2021 года стало известно о задержании губернатора Пензенской области Белозерцева по подозрению в получении взятки.

23 марта суд арестовал бизнесмена Бориса Шпигеля по делу пензенского губернатора Белозерцева. 25 марта Борис Шпигель попал в больницу из СИЗО в предынфарктном состоянии.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Ивану Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль.

Позже СК РФ опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Член Совета Федерации Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.