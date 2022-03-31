Киев сообщил, что Россия уничтожила почти всю военную промышленность Украины

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Российская армия практически уничтожила всю военную промышленность Украины. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в четверг, 31 марта.

— Обе стороны несут потери. И, если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую, — передает его слова РИА Новости.

30 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают в заложниках 4,5 миллиона человек. Кроме того, подчеркнул Мизинцев, в заложниках также удерживаются 6476 человек из 19 иностранных стран.

До этого сообщалось, что Минобороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.