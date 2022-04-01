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Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет «человеческая» весна

Илья Ашуров

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву придет «человеческая» весна
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Большую часть следующей недели столичный регион ожидает невыразительная погода. Однако ближе к ее концу в Москву и область наконец придет климатическая весна. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, предстоящие выходные — 2–3 апреля — не порадуют москвичей и жителей Подмосковья хорошей погодой. Климатическую обстановку в регионе будет определять южный циклон. Он принесет с собой не тепло, а сильные осадки, ветер с порывами до 15 метров в секунду, снег и мокрый снег.

В начале следующей недели, как отмечает синоптик, в Москве и области установится невыразительная погода.

— Ничего сверхъестественного — ни сильных осадков, ни сильного ветра — не ожидается, но температура по-прежнему будет колебаться около нуля градусов: ночью слабый минус, днем слабый плюс. А вот с 8–9 апреля ожидается метеорологическая и, можно сказать, человеческая весна, — заключил собеседник «ВМ».

31 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что средиземноморский циклон «Катарина» принесет на выходных в Москву аномальное количество осадков.

А метеоролог Татьяна Позднякова назвала последний снежный день в Москве. Синоптик отметила, что 3 апреля во второй половине дня осадков станет меньше и снегопад постепенно остановится, а температура поползет вверх.

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