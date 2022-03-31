Осадков не избежать: москвичей предупредили о сильном снегопаде в первые выходные апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Конец рабочей недели в столице будет снежным и относительно теплым. Среднесуточная температура в городе будет держаться на уровне плюс 1 градус, а ночные показатели окажутся отрицательными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

В настоящее время на погоду влияет южный циклон, имеющий огромное количество атмосферных прослоек. Следовательно, осадков в виде мокрого снега в ближайшее время не избежать:

— 1-го числа мы ожидаем небольшой снег ночью до одного миллиметра, а днем выпадет чуть больше — 2–3 миллиметра осадков. Температурный режим существенно меняться не будет и сохранится на нынешнем уровне — минус 1 — плюс 1 градус, поэтому рассчитывать на таяние снегов не приходится.

При этом особых аномальных снегопадов первый день апреля ожидать, как заметила синоптик, не стоит.

— Что касается 2-го числа, в этот день как раз погода будет наиболее неблагоприятной. В субботу ожидается много снега. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на юге Москвы и области. Это означает, что за 12 часов в городе выпадет до шести миллиметров осадков в виде снега. Поэтому в субботу погода не порадует теплом и хорошей погодой.

Воздух в этот день в городе прогреется до нуля градусов, а ночью — минусовые показатели.

В воскресенье, 3 апреля, во второй половине дня снег пойдет на убыль. И с этого дня изменится температурный режим, то есть ночные показатели станут ниже, а температура повысится до 4 градусов.

Специалист отметила, что именно предстоящее воскресенье станет последним снежным днем для Москвы.