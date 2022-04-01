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СМИ: Переговоры России и Украины продолжатся 1 апреля в онлайн-формате

Араз Салехов

Политика
СМИ: Переговоры России и Украины продолжатся 1 апреля в онлайн-формате
Фото: РИА Новости

Двусторонние переговоры между Российской Федерацией и Украиной продолжатся сегодня в формате видео-конференц-связи. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил ТАСС российский источник.

— Конечно, — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

29 марта состоялись переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. В общей сложности они продолжались около трех часов. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева по ряду вопросов.

В воскресенье, 27 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине.

Помимо этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что желает провести переговоры со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, он хочет обсудить со сторонами их потенциальную встречу.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что российско-украинские переговоры, состоявшиеся в Турции, дают надежду о нахождении мирного урегулирования конфликта. По его словам, прошедшие в Турции переговоры показали, что путь к заключению мира возможен.

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