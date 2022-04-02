Вирусолог Альтштейн назвал условие, при котором применение назальной вакцины невозможно

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Минздрав РФ 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Однако есть одно условие, при котором использование такой формы вакцинации невозможно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог отметил, что при каких-либо проблемах с носом или насморке применение назальной вакцины может быть проблематичным.

— Очевидно, что если у человека насморк или какие-то проблемы с носом, то тогда это может стать проблемой для вакцинации при помощи спрея. То есть назальную вакцину при сильном насморке нельзя применять, — пояснил Альтштейн.

Он также пояснил, что сравнивать эффективность назальной и традиционной вакцин от коронавируса пока рано.

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока в качестве бустера. Отмечается, что в результате исследования станет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.

О преимуществах и противопоказаниях, а также о том, что еще важно знать о назальной вакцине от коронавируса, — в материале «ВМ».