Минералогический музей рассказал москвичам о четырех интересных камнях коллекции

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В День геолога туристический портал Discover Moscow и Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана рассказали о четырех самых интересных камнях коллекции. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Пользователи портала узнают об удивительных находках, представленных в музее, особенностях драгоценных камней и о том, откуда они попали в коллекцию, — говорится в сообщении.

В музее представлен один из лучших образцов малахита в мире — малахит из Каменушинского месторождения. В коллекции он появился зимой прошлого года. При разработке медно-колчеданных руд на Каменушинском месторождении не уделяли особого внимания перекрывающей залежи сульфида меди горной породе. В 2013 году ситуация изменилась. В отвалах горных выработок были обнаружены проявления малахита и азурита.

Одним из ярчайших экспонатов коллекции служит александрит. Это редкий хризоберилл — минерал, являющийся оксидом алюминия и бериллия. В зависимости от освещения, можно увидеть разные оттенки его цвета: от зеленого до красного. За это удивительное свойство писатель Николай Лесков в своих работах назвал его коварным сибиряком.

В преддверии XVII Международного геологического конгресса, в музее появились кварцевые кристаллы-гиганты. Они были найдены на Приполярном Урале. Крупнейший в экспозиции экземпляр длинной более метра, шириной около 70 сантиметров, а высота его почти 50 сантиметров. В природе такие кристаллы достигают пяти метров в высоту.

Также, в музее хранятся камни с историей — опалы. В древности они были очень редки и ценны. В XIX веке в Австралии были найдены два крупных месторождения этого камня. В итоге опал стал драгоценным камнем, символизирующий зеленый континент. А в 1900 году из-за роста цен на эти кристаллы в Австралию стали приезжать искатели. Этот период называют опаловой лихорадкой, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Туристический портал Discover Moscow появился в июле 2021 года. На сайте представлена полезная для путешествия по столице информация, полезные городские сервисы, мероприятия, достопримечательности, онлайн-экскурсии и многое другое. Информация представлена на трех языках: русском, английском и китайском.