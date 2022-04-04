Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за провокаций украинских радикалов в Буче

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РФ запросила провести в понедельник экстренное заседание Совбеза ООН в связи с действиями украинских радикалов в Буче. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в постпредстве России в ООН.

— Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с провокациями украинских радикалов в городе Буча. Сегодня на 15:00, — передает сообщение РИА Новости.

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны России опровергло заявление украинской стороны касательно убийств мирных жителей в Буче. В ведомстве напомнили, что российская армия покинула территорию города 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

Помимо этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что радикалы устроили погромы в Буче для срыва мирных переговоров между Россией и Украиной. Она добавила, что киевские власти хотят только эскалации насилия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Донбасса. По словам российского лидера, решение связано с обострившейся на Украине обстановкой, требующей незамедлительного действия.