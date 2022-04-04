Медведев назвал высылку российских дипломатов разрушительной для ЕС

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Высылка российских дипломатов из Франции, Германии, Польши и стран Балтики в первую очередь негативно отразится на них. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Кто больше (вышлет российских дипломатов — прим. «ВМ»)? И все знают ответ: он будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Кого наказали? Конечно, прежде всего, своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего. Просто дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на нашу страну, — сказал чиновник.

Медведев в своем Telegram-канале также добавил, что при продолжении такой политики Европе не останется ничего, кроме как «повесить амбарные замки на западные посольства» и «рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику».

До этого Литва, «реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине», отозвала своего посла из РФ и предписала российскому послу покинуть территорию республики.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на принятые Литвой и Латвией решения о понижении уровня дипломатических отношений между государствами.

4 апреля посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где ему сообщили о высылке 40 дипломатов из-за ситуации на Украине. Нечаев в свою очередь выразил «неприятие однобоких обвинений Берлина» и добавил, что ФРГ встала на сторону киевского режима, не дожидаясь проведения независимого расследования.