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В России выявили 13 947 новых случаев COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 13 947 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 13 947 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 316 граждан, еще 4288 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 37 459 человек.

В России выявили 13 947 новых случаев COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Вирусолог Альтштейн объяснил «Вечерней Москве» необходимость назальной вакцины от коронавируса.

До этого начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил опасность нового штамма коронавируса «стелс-омикрон». Чепурнов напомнил, что в настоящее время в Китае наблюдается подъем заболеваемости, так как начал активно распространяться этот штамм.

1 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. По его словам, в нескольких регионах количество случаев COVID-19 растет. Лечение от заболевания в настоящее время проходят около 300 тысяч человек.

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