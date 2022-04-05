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Боррель: Российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Боррель: Российский рубль смог хорошо противостоять санкциям Запада
Фото: МИД РФ

Российский рубль показал хорошую сопротивляемость санкционным мерам, которые Запад ввел в отношении РФ на фоне спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы Европа платила за российский газ в рублях.

— Посмотрим, что будет, — констатировал Боррель, слова которого приводит ТАСС.

23 марта Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

31 марта Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергоресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Страны Европы так или иначе вынуждены будут платить за российский газ в рублях. Предложенная Россией схема не нова и меняет для европейских компаний только банк для переводов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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