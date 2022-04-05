Зеленский оценил вероятность встречи с Путиным

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение на этот счет он высказал во вторник, 5 апреля.

По его словам, встреча с российским лидером может и не состояться.

— Но может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть ее, — сказал Зеленский.

При этом президент поддержал продолжение переговоров между российской и украинской делегациями, передает РБК.

Зеленский в понедельник, 4 апреля, подписал указ о формировании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности. В указе отмечается, что главой делегации украинский лидер назначил руководителя фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давида Арахамию.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины. Минувшая встреча дала надежду на то, что страны смогут найти мирное решение. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.