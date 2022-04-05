Ученые назвали пищевую привычку, которая негативно влияет на работу печени

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Европейские медицинские специалисты отмечают, что печень подвержена различным заболеваниям, большинство из которых становятся результатом неправильного пищевого поведения Так, потребление добавленного сахара может в два раза увеличить выработку жира в печени, что в свою очередь приводит к развитию жировой болезни печени и диабета второго типа.

Как сообщают ученые, фруктоза (сахар) в жидкой форме может влиять на метаболизм печени. В ходе эксперимента специалисты провели наблюдение над мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет с умеренным весом. Каждый день они получали пищу с привычным объемом калорий, но с добавлением в рацион подслащенных напитков. В результате было установлено, что дополнительное потребление фруктозы негативно повлияло на общее состояние здоровья, включая увеличение выработки жира в организме.

Медики рекомендуют свести потребление добавленного сахара к шести процентам от общей калорийности ежедневного рациона. Женщинам стоит употреблять не больше шести чайных ложек сахара в день, а мужчинам — не больше девяти, передает издание «Профиль».

До этого врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, каких продуктов стоит опасаться пациентам с сахарным диабетом.