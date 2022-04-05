Ученые назвали пищевую привычку, которая негативно влияет на работу печени
Европейские медицинские специалисты отмечают, что печень подвержена различным заболеваниям, большинство из которых становятся результатом неправильного пищевого поведения Так, потребление добавленного сахара может в два раза увеличить выработку жира в печени, что в свою очередь приводит к развитию жировой болезни печени и диабета второго типа.
Как сообщают ученые, фруктоза (сахар) в жидкой форме может влиять на метаболизм печени. В ходе эксперимента специалисты провели наблюдение над мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет с умеренным весом. Каждый день они получали пищу с привычным объемом калорий, но с добавлением в рацион подслащенных напитков. В результате было установлено, что дополнительное потребление фруктозы негативно повлияло на общее состояние здоровья, включая увеличение выработки жира в организме.
Медики рекомендуют свести потребление добавленного сахара к шести процентам от общей калорийности ежедневного рациона. Женщинам стоит употреблять не больше шести чайных ложек сахара в день, а мужчинам — не больше девяти, передает издание «Профиль».
До этого врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, каких продуктов стоит опасаться пациентам с сахарным диабетом.