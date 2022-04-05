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Песков заявил, что РФ не будет торопиться с переходом на оплату экспорта в рублях

Полина Долганова

Экономика
Песков заявил, что РФ не будет торопиться с переходом на оплату экспорта в рублях
Фото: Администрация президента РФ

Россия не будет торопиться с переходом на оплату экспортных товаров в рублях. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, данная работа должна развиваться планомерно и тщательно.

— Безусловно, здесь нет места для резких движений, — констатировал представитель Кремля, чьи слова приводит РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

31 марта Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергетические ресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газового топлива.

30 марта спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По его словам, Европа сама несет ответственность за то, что подорвала доверие к валюте. Он также добавил, что Европейский союз имеет все возможности, чтобы платить за энергоресурс в рублях.

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