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В Кремле не стали отвергать возможность встречи Путина и Зеленского

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Кремле не стали отвергать возможность встречи Путина и Зеленского
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не отвергают возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента, — заявил представитель Кремля.

При этом он отметил, что встреча глав государств может состояться только после согласования текста соответствующего документа, передает ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение на этот счет он высказал во вторник, 5 апреля. По его словам, встреча с российским лидером может и не состояться. При этом президент поддержал продолжение переговоров между российской и украинской делегациями.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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