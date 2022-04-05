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WSJ: США планируют ввести санкции против Сбербанка

Анастасия Колоскова

В мире
WSJ: США планируют ввести санкции против Сбербанка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

США намерены расширить список санкций в отношении России, введя ограничения против Сбербанка. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американские власти ужесточат действующие рестрикции в отношении финансовых институтов России. В частности, они коснутся Сбербанка, передает ТАСС.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что правительство Соединенных Штатов продолжит вводить санкции против России.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Также ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.

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