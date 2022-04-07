Группа мошенников из Благовещенска обокрала жителя Подмосковья на несколько миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сотрудники отдела уголовного розыска по Одинцовскому городскому округу совместно с коллегами из Благовещенска задержали семерых участников группы, подозреваемых в дистанционном мошенничестве. Об этом в четверг, 7 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на мобильный телефон 24-летнего местного жителя позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Она сказала, что на него пытаются оформить кредит по поддельной доверенности. По словам собеседницы, сотрудники полиции уже поставлены в известность.

Затем молодому человеку позвонил якобы капитан полиции, который убедил его следовать инструкции сотрудника банка. Согласно указаниям, гражданин должен был оформить кредит на четыре миллиона рублей, что он и сделал. Затем он перевел эти деньги и личные накопления на счета, которые аферисты назвали «безопасными».

Вскоре потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в правоохранительные органы. Нанесенный ущерб составил более 4,5 миллиона рублей.

— На территории Амурской области по подозрению в совершении мошенничества полицейские задержали семерых студентов одного из университетов Благовещенска. В ходе обысков по местам проживания злоумышленников обнаружены и изъяты банковские карты и мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении преступления, — добавила Петрова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Одинцовский городской суд арестовал четверых фигурантов, еще двое были отправлены под домашний арест, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне, 6 апреля, неизвестная похитила из квартиры столичной пенсионерки драгоценности и наличные.