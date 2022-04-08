Песков сообщил, когда может завершиться спецоперация на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что специальная военная операция РФ на Украине может закончиться в скором будущем.

— Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями, — сообщил он в четверг, 7 апреля, в интервью Sky News.

Также Песков заявил, что одной из целей спецоперации является предотвращение угрозы третьей мировой войны, которая произошла бы при вступлении Украины в НАТО и нападении на Крым.

До этого официальный представитель Кремля сказал, что российские солдаты скоро освободят Мариуполь от украинских нацбатов.