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Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Евгений Белоусов

Общество
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Депутата Государственной думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР в пятницу, 8 апреля.

Сообщение пресс-службе передает агентство городских новостей «Москва».

Фото: Пресс-служба Госдумы
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Фото: Пресс-служба Госдумы
Отпевание в Храме Христа Спасителя / Фото: Пресс-служба Госдумы
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Отпевание в Храме Христа Спасителя / Фото: Пресс-служба Госдумы
Фото: patriarchia.ru
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Фото: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл / Фото: Пресс-служба Госдумы
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Патриарх Кирилл / Фото: Пресс-служба Госдумы
Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев, Леонид Слуцкий / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев, Леонид Слуцкий / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Петр Толстой / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Петр Толстой / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Фото: Пресс-служба Госдумы
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Фото: Пресс-служба Госдумы
Колонный зал Дома союзов / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Колонный зал Дома союзов / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Колонный зал Дома союзов / Фото: Пресс-служба Совфеда
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Колонный зал Дома союзов / Фото: Пресс-служба Совфеда
Владимир Путин / Фото: РИА Новости
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Владимир Путин / Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев / Фото: РИА Новости
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Дмитрий Медведев / Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин / Фото: РИА Новости
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Михаил Мишустин / Фото: РИА Новости
Сергей Нарышкин / Фото: Пресс-служба Госдумы
13/18
Сергей Нарышкин / Фото: Пресс-служба Госдумы
Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба Госдумы
14/18
Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба Госдумы
Василий Пискарев / Фото: Пресс-служба Госдумы
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Василий Пискарев / Фото: Пресс-служба Госдумы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
16/18
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стоит напомнить, что сегодня проходило отпевание российского политика в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил панихиду по депутату.

Церемония прощания с лидером ЛДПР прошла в Колонном зале Дома союзов. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также коллеги, родственники и друзья Жириновского.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что лидера думской фракции ЛДПР не удалось спасти из-за развившихся осложнений и большой степени поражения легких.

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