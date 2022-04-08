Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Депутата Государственной думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР в пятницу, 8 апреля.
Сообщение пресс-службе передает агентство городских новостей «Москва».
Стоит напомнить, что сегодня проходило отпевание российского политика в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил панихиду по депутату.
Церемония прощания с лидером ЛДПР прошла в Колонном зале Дома союзов. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также коллеги, родственники и друзья Жириновского.
Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что лидера думской фракции ЛДПР не удалось спасти из-за развившихся осложнений и большой степени поражения легких.