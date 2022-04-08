Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Депутата Государственной думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР в пятницу, 8 апреля.

Сообщение пресс-службе передает агентство городских новостей «Москва».

1/18 Фото: Пресс-служба Госдумы 2/18 Отпевание в Храме Христа Спасителя / Фото: Пресс-служба Госдумы 3/18 Фото: patriarchia.ru 4/18 Патриарх Кирилл / Фото: Пресс-служба Госдумы 5/18 Вячеслав Володин, Михаил Дегтярев, Леонид Слуцкий / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 6/18 Петр Толстой / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 7/18 Фото: Пресс-служба Госдумы 8/18 Колонный зал Дома союзов / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 9/18 Колонный зал Дома союзов / Фото: Пресс-служба Совфеда 10/18 Владимир Путин / Фото: РИА Новости 11/18 Дмитрий Медведев / Фото: РИА Новости 12/18 Михаил Мишустин / Фото: РИА Новости 13/18 Сергей Нарышкин / Фото: Пресс-служба Госдумы 14/18 Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба Госдумы 15/18 Василий Пискарев / Фото: Пресс-служба Госдумы 16/18 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 17/18 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 18/18 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стоит напомнить, что сегодня проходило отпевание российского политика в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил панихиду по депутату.

Церемония прощания с лидером ЛДПР прошла в Колонном зале Дома союзов. В ней приняли участие президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также коллеги, родственники и друзья Жириновского.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что лидера думской фракции ЛДПР не удалось спасти из-за развившихся осложнений и большой степени поражения легких.