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«Невосполнимая потеря»: Володин высказался о смерти Жириновского

Лейла Алиева

Общество
«Невосполнимая потеря»: Володин высказался о смерти Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал в Колонный зал Дома союзов на прощание с политиком Владимиром Жириновским.

— Тысячи людей пришли увидеть его в последний раз. Прозвучало много добрых слов. Уход его из жизни ― невосполнимая потеря. Светлая память, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Утром 8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось отпевание депутата. Панихиду провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он сам изъявил желание провести отпевание. Патриарх отметил, что политик всегда бескомпромиссно говорил о том, что думает, при этом высокое уважение у многих вызывала именно искренность, с которой он это делал.

Жириновский скончался на 76-м году жизни в среду, 6 апреля. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

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