Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили 29. Информация об этом появилась на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове задержали и отменили по два рейса, в Шереметьеве четыре рейса задержали и девять отменили, в Домодедове — три задержали и четыре отменили.

О задержках вылетов или прибытий на сайте сервиса не сообщается.

9 апреля совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» утвердил Сергея Александровского в должности генерального директора. Он также будет председательствовать в правлении компании.

8 апреля в столичном аэропорту Внуково объявили о переходе на работу по летнему расписанию полетов.

Также стало известно о начале проходки правого перегонного тоннеля между станциями метро «Пыхтино» и «Внуково». Это в свою очередь завершит строительство нового участка Солнцевской линии метро в аэропорт Внуково.

В понедельник, 4 апреля, «Аэрофлот» решил провести распродажу рейсов по внутрироссийским направлениям. До 12 апреля стоимость перелета между городами будет снижена на 30-35 процентов.