Спикер парламента Грузии отказался от визита в Бучу

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Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в пятницу, 8 апреля, отказался от визита в город Буча Киевской области из-за разногласий с правительством Украины.

По его словам, грузинское руководство и народ страны выражают поддержку Украине.

— Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства. На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным, — передает слова Папуашвили РИА Новости.

Власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимание на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета Безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России на фоне ситуации, случившейся в украинском городе Буча, беспочвенным и срежиссированным шоу.