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Московские дороги впервые с начала года промоют с шампунем

Полина Долганова

Город
Московские дороги впервые с начала года промоют с шампунем
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Первая в 2022 году промывка дорог с шампунем пройдет в столице в субботу, 9 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, такая промывка помогает удалить с дорожного покрытия мазутные и масляные пятна и другие загрязнения.

Заммэра добавил, что спецтехника промоет все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, а также прилегающие к ним территории — парковки и тротуары. После промывки с шампунем дороги планируется дополнительно промыть обычной водой.

В местах, недоступных для техники, промывка будет осуществляться вручную.

Уточняется, что средство, которое используется в рамках мероприятий, абсолютно безопасно для горожан.

До этого сообщалось, что в рамках месячника по благоустройству специалистами Комплекса городского хозяйства начата работа по промывке инженерных сооружений. В работу входит очистка и промывка конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. Для очистки памятников и фонтанов применяются нейтральные моющие средства.

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