Гематолог Бычкова перечислила признаки, которые сигнализируют о раке крови

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Ранние стадии лейкемии сопровождаются изменениями в кроветворной системе пациента, а также снижением показателей гемоглобина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-гематолог Светлана Бычкова.

По ее словам, при лейкемии анализы могут показать уменьшение количества эритроцитов в кровеносной системе человека, что может привести к анемии. Кроме того, у больного пациента снижаются показатели гемоглобина в крови до 30–60 граммов на литр.

— Наблюдаются у больного и клинические проявления. Например, появляются немотивированная лихорадка, субфебрильная температура, то есть повышенная в пределах 37,1–38,0 градусов на протяжении длительного времени, — добавила Бычкова.

Дополнительным признаком, подчеркнула эксперт, является большое количество молодых форм нейтрофилов в крови — сдвиг лейкоцитарной формулы влево в мазке крови.

Бычкова в беседе с «ВМ» подчеркнула, что, если анализы показали наличие проблемы, человеку рекомендуется срочно проконсультироваться с врачом.

До этого врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова рассказала «Вечерней Москве» о симптомах, которые могут указывать на проблемы с щитовидной железой.