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МО: Националисты в Лимане пытают более 800 человек за пророссийские взгляды

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
МО: Националисты в Лимане пытают более 800 человек за пророссийские взгляды
Фото: depositphotos

Украинские националисты в городе Лиман Краматорского района задержали и подвергают пыткам более 800 человек, которые имеют пророссийские взгляды. Об этом сообщил в пятницу, 15 апреля, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он рассказал, что боевики нацбатальонов провели в городе поквартирные обходы, чтобы выявить местных жителей с пророссийскими взглядами или признаками содействия формированиям ДНР.

— Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали. В настоящее время их подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родными, — заявил Мизинцев.

Генерал отметил, что во время рейдов националисты забирали у граждан ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны, сообщает РИА Новости.

Мизинцев также сообщил, что ВСУ планирует ударить комплексом «Точка-У» по беженцам на вокзале в Лозовой, чтобы потом обвинить в этом РФ. Для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным силам РФ и формированиям ДНР территории пуск ракет будет осуществлен со стороны населенного пункта Старомихайловка.

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