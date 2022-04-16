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Зеленский сообщил, что ВСУ потеряли почти три тысячи человек убитыми

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский сообщил, что ВСУ потеряли почти три тысячи человек убитыми
Фото: president.gov.ua

Украинские войска в ходе российской специальной военной операции потеряли около трех тысяч человек погибшими и почти десять тысяч ранеными. Об этом сообщил в пятницу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский телекомпании CNN.

Он затруднился назвать число жертв среди мирного населения, сославшись на отсутствие данных с «блокированных» территорий юга и востока страны.

— Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тысяч до 3 тысяч человек. Такое соотношение. У нас есть около десяти тысяч раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет, — сообщил украинский лидер.

7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы России понесли «значительные» потери во время проведения спецоперации на Украине.

25 марта сообщалось, что более 1300 российских военных погибли в ходе операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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