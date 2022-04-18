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Астрологи составили топ-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака

Анастасия Колоскова

Общество
Астрологи составили топ-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака
Фото: Pixabay

Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых отличаются крепостью тела и духа. Именно к этим мужчинам относится поговорка «За ним как за каменной стеной».

Так, Скорпионы всегда движутся к цели, не замечая препятствий и преодолевая трудности. Чаще всего эти красавцы не остаются без внимания дам. Они самокритичны, стремятся стать лучше всех и постоянно совершенствуются.

Мужчины-Львы отличаются организованностью и ответственностью. Они могут похвастаться, однако всегда держат слово, на них легко можно положиться. Жизненные силы придают им ощущение значимости. Этим мужчинам необходимо быть в центре внимания.

Тельцы наделены моральными принципами, которые делают их мужественными и сильными. Они могут постоять за близких и не теряют дух даже в безвыходной ситуации. Представители этого знака способны совершать волевые поступки, даже если их внешность не соответствует представлениям о брутальности.

Природа дала Овнам твердый характер, энергию и волю. Они хотят быть лидерами в любой ситуации. Эти мужчины могут управлять людьми и оперативно принимать решения. Часто среди них встречаются карьеристы, умеющие зарабатывать деньги.

Близнецы — интеллектуальны, но не сухие теоретики. Они способны сопротивляться трудностям и всегда готовы применить знания в деле. Препятствия лишь распаляют в них азарт на пути к успеху, пишет Пятый канал.

До этого специалисты по звездному небу перечислили четыре мужских знака зодиака, представителям которых от рождения достается красивая внешность. Так, например, настоящими везунчиками можно назвать мужчин-Тельцов.

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