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В Кремле отказались называть страны, готовые платить за газ в рублях

Георгий Соланович

Экономика
В Кремле отказались называть страны, готовые платить за газ в рублях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Информация о странах, согласившихся платить за российский газ в рублях, не подлежит распространению. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Такая информация вряд ли подлежит публикации, и занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак, <...> и, конечно, в первую очередь Газпром со своими визави, то есть покупателями непосредственными. Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае вот за эти поставки, которые начались после вступления в силу указа президента, — передает его слова РИА Новости.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты в рубли поставок природного газа в страны, которые ввели антироссийские санкции. Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах.

18 апреля сообщалось, что ФРГ не намерена добывать сланцевый газ, так как это может привести к ухудшению экологии в стране. В этом ключе Берлин на данный момент не может отказаться от энергоресурсов РФ.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил «ВМ», что отказ ЕС от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, считает он, Европа не решится на подобный шаг.

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