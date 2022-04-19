Россия не планирует инициировать в ООН вопрос о расследовании событий на Украине

Фото: twitter/RussiaUN

Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении расследования событий на Украине и, в частности, в Буче, потому как ожидает предвзятую позицию. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Петр Ильичев.

По его словам, Москва пока не поднимала этот вопрос в организации.

— К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию, — добавил представитель МИД, чьи слова приводит RT.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам города.

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались — 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Сразу после этого Россия досрочно прекратила свое членство в СПЧ. В МИД РФ обосновали это неправомерностью решения Генассамблеи ООН и политической мотивированностью хода.