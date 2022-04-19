Показы фильма «Серебряная астра» пройдут в 10 кинотеатрах Москвы

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

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Премьерные бесплатные показы художественного фильма «Серебряная астра» пройдут в 10 кинотеатрах Москвы. Картина снята в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщили во вторник, 19 апреля, в пресс-центре программы «Московское долголетие».

— С 25 по 28 апреля в сети «Москино» состоятся премьерные бесплатные показы художественного фильма «Серебряная астра», созданного в рамках проекта «Московское долголетие». Сеансы организуют в 10 кинотеатрах. Посмотреть фильм смогут 2,5 тысячи человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что показы состоятся в сети «Москино», а именно — в кинотеатрах «Полет», «Вымпел», «Березка», «Молодежный», «Тула», «Спутник», «Искра», «Космос», «Салют» и «Сатурн», передает ТАСС.

Картина «Серебряная астра» снята в 2021 году в рамках одноименного фестиваля «Московского долголетия». Она состоит из четырех историй. Сценарий написан группой молодых драматургов под руководством актера Сергея Майорова. Актерами стали более 150 участников «Московского долголетия». 17 из них получили главные роли.