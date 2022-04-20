Приложение TikTok пропало из поиска в App Store для российских пользователей

Фото: Pexels

Приложение TikTok пропало из выдачи при поиске в App Store для пользователей в России. При попытке запроса приложения отображаются другие развлекательные приложения.

В Google Play сервис доступен.

Вместе с тем приложение TikTok отображается и доступно для скачивания в App Store при переходе по прямой ссылке на приложение при введении запроса в поисковике в браузере.

В начале марта TikTok сообщил о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций в РФ из-за ужесточения российского законодательства.

С 4 марта вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил России. Уголовный кодекс РФ дополнили соответствующей статьей 207.3, по ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

На фоне блокировок западных соцсетей в России, а также ухода ряда цифровых платформ с российского рынка их отечественные аналоги имеют шанс заполучить в свои ряды новых пользователей. О том, какие приложения предлагают российские разработчики, — в материале «Вечерней Москвы».