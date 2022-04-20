Приложение TikTok стало снова доступно в российском App Store

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Приложение социальной сети TikTok вновь доступно в App Store в России, но только при вводе поискового запроса «Likee».

Теперь TikTok можно найти в App Store при вводе в поисковую строку маркетплейса слова «Likee». Это название соцсети, где можно создавать и распространять короткие музыкальные ролики со спецэффектами и дополненной реальностью.

Во вторник, 19 апреля, приложение соцсети пропало из поисковой выдачи в App Store, при этом было доступно в Google Play.

В начале марта TikTok сообщил о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций в РФ из-за ужесточения российского законодательства.

С 4 марта вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ. Уголовный кодекс РФ дополнили соответствующей статьей 207.3, по ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.