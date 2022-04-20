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Российские военнослужащие обнаружили штаб теробороны в херсонской школе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военнослужащие обнаружили штаб теробороны в херсонской школе
Фото: Минобороны РФ

Российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. Об этом сообщили в среду, 20 апреля, в Министерстве обороны РФ.

— Российские военнослужащие обнаружили штаб территориальной обороны Украины в городе Херсон. На этот раз украинские националисты для своего размещения использовали одну из городских школ, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что представители теробороны использовали школу как пункт дислокации и превратили ее в опорный пункт. В образовательном учреждении и подвальных помещениях были найдены ящики с боеприпасами, оружие, медикаменты и военное снаряжение.

Российские военнослужащие обследовали помещения на наличие мин и взрывоопасных предметов и вывезли все оружие и боеприпасы. Потом здание было передано администрации, передает РИА Новости.

19 апреля сообщалось, что российские военные по сигналу местных жителей обнаружили на военном заводе «Паллада» в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами, предположительно оставленный при отходе из города СБУ для диверсионных групп в тылу Вооруженных сил РФ.

Украинские пленные рассказали, как официальный Киев потерял контроль над Херсоном. Показания были даны в больнице города Алешки, расположенного в Херсонской области. Они получили ранения и теперь проходят курс терапии под присмотром российских военврачей. После выздоровления их включат в списки для обмена пленными.

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