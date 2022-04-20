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ВС РФ обнаружили штаб теробороны Украины в херсонской школе

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ обнаружили штаб теробороны Украины в херсонской школе
Фото: depositphotos

Вооруженные силы РФ обнаружили штаб теробороны Украины в одной из школ Херсона. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Образовательное учреждение использовалось как опорный пункт: в подвалах хранились ящики с боеприпасами и лекарствами.

По словам директора школы, ВСУ ворвались в учреждение в форме гражданских и начали заполнять классы коробками.

Благодаря ВС РФ школа была освобождена, а затем передана администрации города, передает RT.

Российская армия взяла под контроль Херсон 2 марта. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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